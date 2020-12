Rachel McAdams wraca do MCU! Aktorka zagra w "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" 0

Świetna wiadomość dla fanów Marvel Cinematic Universe. Rachel McAdams wystąpi w kontynuacji przygód Stephena Strange’a – Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Po wielu miesiącach spekulacji wreszcie możemy to oznajmić – Rachel McAdams powraca do Marvel Cinematic Universe. Aktorka, która zadebiutowała w uniwersum rolą lekarki Christine Palmer w filmie Doktor Strange, pojawi się w kontynuacji przygód potężnego czarnoksiężnika – Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Reżyserem produkcji jest Sam Raimi. W roli tytułowej oczywiście powróci niezawodny Benedict Cumberbatch. Oprócz wspomnianej dwójki swoje role powtórzą Benedict Wong oraz Chiwetel Ejiofor. Ciekawa informacja odnośnie tego projektu jest taka, że na ekranie pojawi się również Elizabeth Olsen, czyli znana i lubiana Scarlett Witch. Nową twarzą w obsadzie jest natomiast Xochitl Gomez – na razie jednak rola w jaką przyjdzie się jej wcielić pozostaje tajemnicą.

Szczegóły dotyczące fabuły nie są na razie znane. Produkcja Doctor Strange In The Multiverse Of Madness rozpocznie się po tym, jak Cumberbatch zakończy prace na planie kolejnego Spider-Mana, w którym również zagra Doktora Strange. Premiera filmu planowana jest na 24 marca 2022 roku.

Czy Wy też pozytywnie odbieracie powrót Rachel do MCU?

Źrodło: Deadline