"Zabij to i wyjedź z tego miasta" oraz "Sweat" triumfują na Festiwalu w Gdyni! 0

W sobotę, 12 grudnia, odbyła się ceremonia wręczenia najważniejszych nagród polskiego kina w ramach 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Główną nagrodę imprezy – Złote Lwy – zdobył film Zabij to i wyjedź z tego miasta w reżyserii Mariusza Wilczyńskiego. To bezprecedensowe wydarzenie: pierwszy raz w historii festiwalu, najważniejsze laury otrzymuje pełnometrażowa animacja dla dorosłych. W projekcie udział wzięli m.in. Krystyna Janda, Marek Kondrat, Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Anna Dymna, Daniel Olbrychski i wielu innych.

Zabij to i wyjedź z tego miasta został również nagrodzony w kategorii Najlepszy Dźwięk, za który odpowiedzialny był Franciszek Kozłowski.

Film Wilczyńskiego został zaprezentowany i nagrodzony na ponad 70 festiwalach filmowych na świecie, w tym m.in. w Berlinie, Annency, Ottawie, Sapporo, we Wrocławiu i Wiedniu. Zabij to i wyjedź z tego miasta przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ubiega się również o nominację do Oscara w kategorii Pełnometrażowy Film Animowany. Ten realizowany przez 14 lat film jeszcze przed werdyktem festiwalu w Gdyni został okrzyknięty arcydziełem polskiej animacji.

Wielkim triumfatorem tegorocznego rozdania nagród w Gdyni jest również film Sweat w reżyserii Magnusa von Horna, w maju 2020 jako jedyny polski film wybrany do oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes. Produkcja została uhonorowana drugą najważniejszą nagrodą 45. FPFF w Gdyni, czyli Srebrnymi Lwami. Von Horn zgarnął również nagrodę za Najlepszą Reżyserię.

Objawieniem festiwalu okrzyknięto Magdalena Koleśnik, odtwórczynię głównej roli, brawurowo wcielającą się w fit-influencerkę, która odkrywa ciemną stronę swojej popularności. Koleśnik zdobyła nie tylko nagrodę za Najlepszą Rolę Kobiecą, ale także specjalnie wyróżnienie portalu Onet („Odkrycie Onetu") oraz Kryształową Gwiazdę magazynu Elle.

Nagrodę za Najlepszą Drugoplanową Rolę Kobiecą otrzymała Aleksandra Konieczna, za Najlepsze Zdjęcia – Michał Dymek, a za Najlepszy Montaż – Agnieszka Glińska.

Sweat zbiera fantastyczne recenzje od zagranicznych recenzentów, zdobywa też kolejne laury na światowych festiwalach. Jak podkreślali selekcjonerzy Festiwalu w Cannes to zaskakujący, poruszający i wyrazisty film o nowym rodzaju samotności w czasach social mediów. Sweat został już sprzedany na ponad 20 terytoriów na całym świecie i ma szansę stać się jednym z największych wydarzeń europejskiego kina przyszłego roku.

Zarówno Zabij to i wyjedź z tego miasta, jak i Sweat zostaną wprowadzone do kin zaraz po ich otwarciu, w pierwszym kwartale 2021 roku.