Aleksandra Domańska jako prawniczka w nowym serialu Polsatu ''Mecenas Porada'' 0

W przyszłym roku na antenie Polsatu pojawi się nowy serial z Aleksandrą Domańską w roli głównej. Aktorka wcieli się w błyskotliwą prawniczkę, która otwiera własny biznes.

fot. Polsat

Mecenas Katarzyna Porada jest zawsze blisko ludzi. Niedrogo i serdecznie to dewiza, która przyświeca młodej, błyskotliwej, świeżo upieczonej prawniczce. Droga do tego celu nie była usłana różami, a Kasia w swej zawodowej karierze imała się różnych zajęć, nawet była fryzjerką. Ośmielona uzyskaniem dyplomu adwokata udaje się do szefowej kancelarii w której pracuje pod podwyżkę. Ta jednak zamiast jej pogratulować, zwalnia ją. Nie mogąc znaleźć zatrudnienia, zdesperowana wynajmuje maleńki boks w galerii handlowej i rozpoczyna swój własny biznes. Oferuje klientom niedrogą pomoc prawną – koszt to złotówka za każdą minutę. Kasia nawet nie zdaje sobie sprawy jak z nietypowymi klientami przyjdzie jej pracować.

W obsadzie serialu znajdują się także Radosław Pazura jako niepełnosprawny ojciec Kasi, Magdalena Wróbel jako Zosia, najlepsza przyjaciółka Kasi, Antoni Pawlicki, Mateusz Rusin, Otar Saralidze, Monika Krzywkowska, Piotr Gąsowski i Katarzyna Zawadzka. Reżyserem serialu został Bartek Prokopowicz. Scenariusz stworzyli Radosław Figura, Paweł Trześniowski i Anita Nawrocka.

Obecnie trwają zdjęcia do serialu. Data jego premiery nie jest jeszcze znana. Mówi się o jesiennej ramówce.

Źrodło: Polsat