Nie żyje aktor Piotr Machalica. Miał 65 lat 0

Nie żyje Piotr Machalica, aktor filmowy i teatralny, który na swoim koncie ma dziesiątki wspaniałych ról. Informacja o jego śmierci pojawiła się w nocy na oficjalnym profilu aktora na Facebooku.

fot. materiały prasowe

Piotr Machalica zmarł dzisiejszej nocy w wieku 65 lat. Wczoraj media informowały, iż trafił on do szpitala MSWiA w Warszawie. Przyczyna jego śmierci nie została podana do wiadomości publicznej.

Jako jedna z pierwszych swój wpis o śmierci aktora opublikowała aktorka Krystyna Janda.

Machalica był absolwentem PWST im. Zelwerowicza w Warszawie. Jego pierwszą rolą był występ w filmie Rycerz z 1980 roku. Jednak większej publiczności dał się poznać dopiero rok później rolą w serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, w którym wcielił się w księdza Piotra Wawrzyniaka. Wystąpił także w takich filmach jak Umarłem, aby żyć, Bohater roku, Dekalog VI, Sauna, Zabij mnie glino, Adwokat czy tegoroczny film Zieja. Rzadko grywał główne role w serialach, bardziej występował w nich gościnnie. Jedną z jego nielicznych ról jest występ w serialu Rodzinka.

Przez wiele lat był on związany z Teatrem Powszechnym w Warszawie, gdzie występował m.in. w takich sztukach jak Medei, Wesele, Trzy siostry czy Król Lear. W pamięci publiczności z pewnością jeszcze na długo pozostaną jego duety z Krystyną Jandą w spektaklach Dwoje na huśtawce czy Kotka na rozpalonym blaszanym dachu. Machalica był także dyrektorem dr. Artystycznych w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, gdzie występował także na scenie, m.in. w Hamlecie.

A Wy z której roli zapamiętacie go najbardziej?

Źrodło: Onet