Przemówiła w imieniu młodych, by walczyć o ich przyszłość. Premiera filmu "Greta Thunberg – głos przyszłości" 0

W 2018 roku zamiast pójść do szkoły, piętnastoletnia Greta bierze kartonowy transparent i siada pod budynkiem parlamentu. Nie wie jeszcze, że jej jednoosobowy strajk zmieni się w globalny ruch społeczny, a ona sama stanie się głosem milionów ludzi z całego świata, otrzyma tytuł Człowieka Roku tygodnika "The Time" i zostanie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Niezwykła historia szwedzkiej aktywistki ukazana w filmie Greta Thunberg – głos przyszłości stanowi dowód na to, że nikt nie jest za mały, by móc coś zmienić. Premiera filmu w czwartek, 17 grudnia o godz. 18.00 w Nat Geo People.

Twierdzicie, że kochacie swoje dzieci ponad wszystko, a jednak kradniecie ich przyszłość na ich własnych oczach. Przyszliśmy tu, żeby powiedzieć Wam, że zmiana nadchodzi, czy Wam się to podoba, czy nie.

Greta Thunberg na COP24 w Katowicach, grudzień 2018 roku

Tuż po tym, jak wiele krajów nawiedziły trudne do opanowania zjawiska pogodowe, na scenę organizowanego w Katowicach szczytu klimatycznego COP24 wkracza piętnastoletnia Szwedka. To, co ma do powiedzenia, onieśmiela polityków, porusza dorosłych, a nastolatków skłania do zwrócenia uwagi na palący problem – nasz dom stoi w płomieniach. Zmiany klimatyczne powodują coraz większe zniszczenia, a my jesteśmy zbyt zajęci sobą, by zrozumieć skalę problemu i konsekwencje jego bagatelizowania. Nagle coś się zmienia. Na ulice miast na całym świecie wychodzą tłumy ludzi, głównie młodych, którzy żądają od decydentów podjęcia działań ratujących naszą Planetę i przyszłość. Poza transparentami młodzi trzymają w rękach termokubki i butelki wielorazowego użytku – niektóre ze zmian, kroczących za ogólnoświatowym Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, widać od razu.

Ale w jaki sposób to właśnie Greta, a nie naukowcy, uczyniła kryzys klimatyczny najgorętszym tematem naszych czasów? Jak to się stało, że kartonowy transparent zastąpiły najbardziej płomienne przemówienia wygłaszane przez nastolatkę na forum ONZ? Niezwykłą historię nastoletniej aktywistki, która nie posiadając prawa do głosowania w wyborach parlamentarnych, szukała innego sposobu na zabranie głosu, pokazują twórcy tegorocznej produkcji Greta Thunberg – głos przyszłości (premiera 17 grudnia w Nat Geo People). W tym poruszającym dokumencie zobaczymy, jaką drogę przebyła nie tyle sama Greta, co wiadomość, jaką miała do przekazania światu. Jej apel zjednoczył ludzi i był niejednokrotnie nagradzany owacjami na stojąco przez uczestników szczytów klimatycznych.

To my jesteśmy tymi, którzy będą z tym wszystkim żyć. Wiele dzieci rozumie to bardziej, niż dorośli, że to ich życie jest narażone na ryzyko. Jako młodzi ludzie mamy naturalny instynkt do pewnego rodzaju buntu, co bywa przydatne w sytuacjach takich, jak ta.

tłumaczy Greta Thunberg

Film zabiera nas do samego początku – do sierpnia 2018 roku, kiedy to na 20 dni przed wyborami parlamentarnymi w Szwecji, Greta Thunberg postanowiła wyrazić swój sprzeciw wobec ignorowania problemu kryzysu klimatycznego. Wkrótce dołączyli do niej inni uczniowie, jednocząc się z nią również poza granicami kraju, a po kilku miesiącach jej głos wybrzmiewał już na szczycie klimatycznym COP24, na którym zjawiła się na zaproszenie sekretarza generalnego ONZ, Antónia Guterresa.

W efekcie jej chwytającego za serca przemówienia i kolejnych podejmowanych lokalnie strajków, wiosną 2019 roku młodzież 123 krajów na świecie wyszła na ulice, jednocząc się w milionowym ruchu, okrzykniętym Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym.

Dokument Greta Thunberg – głos przyszłości wzbogacają wypowiedzi dr. Joeri’ego Rogelj, autora raportu specjalnego dotyczącego globalnego ocieplenia, opublikowanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Ekspert opowiada o tym, jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się plany przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu na arenie międzynarodowej. Tłumaczy też dlaczego, w obliczu krótkiego czasu, jaki pozostał nam na podjęcie zdecydowanych działań, głos taki, jak ten prezentowany przez Gretę, jest ważny.

Premiera filmu Greta Thunberg – głos przyszłości odbędzie się w czwartek, 17 grudnia o godz. 18.00 w Nat Geo People.

Źrodło: Nat Geo People - informacja prasowa