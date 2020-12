Alan Tudyk jako kosmita w zwiastunie serialu ''Resident Alien'' 0

Stacja Syfy udostępniła zwiastun swojego nowego serialu należącego do gatunku komedii science fiction – Resident Alien, w który występuje znany amerykański aktor Alan Tudyk. Produkcja ta opiera się na serii komiksów autorstwa Petera Hogana i Steve’a Parkhouse’a.

fot. materiały prasowe

Alan Tudyk wciela się w kosmitę, który przybywa na Ziemię z tajną misją – ma udając człowieka zlikwidować gatunek ludzki. Przyjmuje on tożsamość dr Harry’ego Vanderspeigle’a. Zamieszkuje w małym miasteczku w Kolorado, gdzie po pewnym czasie zmuszony jest przejąć rolę miejscowego lekarza, który został zamordowany. Robiąc to coraz bardziej zbliża się do ludzi i zaczyna ich rozumieć, jest nawet bardziej ludzki od większości ziemian. Oprócz leczenia pacjentów angażuje się także w rozwiązywanie zagadek kryminalnych. Czy kosmita będący detektywem amatorem nie brzmi nad wyraz ciekawie?

Poniżej wspomniana zapowiedź oraz plakat promujący produkcję.

Oprócz Tudyka w obsadzie znajdują się także Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund i Levi Fiehler. Za serial odpowiada Chris Sheridan. Resident Alien jest koprodukcją Universal Cable Productions, Dark Horse Entertainment i Amblin Television.

Pierwotnie serial zadebiutować miał latem br., jednak z powodu pandemii jego premiera przesunięta została do bliżej nieokreślonej daty. Teraz jednak już wiemy, iż produkcja ta zadebiutuje 27 stycznia 2021 roku.

Źrodło: deadline