Quintessa Swindell zagra ważną rolę w widowisku "Black Adam" 0

Obsada aktorska widowiska o Czarnym Adamie powiększyła się o nowe nazwisko. Angaż otrzymała młoda aktorka Quintessa Swindell. Kogo zagra?

Na początku przyszłego roku w Georgii ruszają zdjęcia do kolejnej superprodukcji na podstawie komików DC. Z tego też powodu New Line oraz DC przeprowadzają castingi mające na celu wyłonienie aktorów i aktorki do nieobsadzonych jeszcze ról. Quintessa Swindell to najnowszy nabytek producentów filmu Black Adam. Młoda aktorka, którą możecie kojarzyć z serialu platformy Netflix Trinkets oraz jednego z odcinków znakomitej Euforii, wcieli się w Maxine Hunkel, znaną również jako Cyclone.

Cyclone to młoda superbohaterka należąca do grupy Justice Society, która potrafi latać oraz manipulować wiatrem i tornadami. Wcześniej obsadzono Aldisa Hodge'a jako Hawkmana i Noah Centineo jako Atoma Smashera, którzy również są członkami Justice Society. W filmie pojawi się także Sarah Shahi. W roli tytułowej zobaczymy oczywiście Dwayne'a Johnsona, która z projektem zatytułowanym Black Adam związany jest już od wielu lat.

Widowisko reżyseruje Jaume Collet-Serra, który miał jakiś czas temu okazję pracować z "The Rockiem" na planie zdjęciowym Wyprawy do dżungli. Na razie data premiery filmu Black Adam nie została ogłoszono, co jest zrozumiałe zważywszy na obecną sytuację z pandemią.

Źrodło: Deadline