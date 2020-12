Ważny dokument społeczny o historii najnowszej "7-My Sierpnia" do obejrzenia za darmo! 0

Dokument "7-My Sierpnia" opowiadający historie osób brutalnie zaatakowanych przez policję podczas protestów w obronie aktywistki Margot dzięki widzom stał się najczęściej oglądanym filmem 20. edycji WATCH DOCS.

To oznacza, że dołączył do jubileuszowej kolekcji z okazji urodzin festiwalu i znalazł się wśród 10 najlepszych dokumentów ostatnich lat. Będzie go można oglądać za darmo na platformie Vod.pl aż do 30.12.

"7-My Sierpnia" to wyprodukowany przez Kampanię Przeciw Homofobii film w reżyserii Michała Bollanda, który opowiada historię Kajetana, Kamili, Krem oraz Julii i jej partnerki Kaliny – osób zatrzymanych w czasie sierpniowych protestów, które stanowią przełom w walce o równość osób LGBT w Polsce.

Reżyser podchodzi do tematu niepublicystycznie, odsuwa się od narracji telewizyjnej i dziennikarskiej. Konfrontujemy się z kilkoma osobami, które opowiadają o swoim doświadczeniu, często traumatycznym, co zmieniło w ich życiu, dotykając szerszej perspektywy bez siłowania się na diagnozowanie sytuacji w kraju, wnioski wypływają spontanicznie. Autor doskonale daje im mnóstwo przestrzeni i tworzy bezpieczną strefę, gdzie bardzo humanistycznie ich nie przepytuje, a oddaje głos, tym którzy byli najbliżej. Uwrażliwiający i zwracający uwagę materiał dokumentalny skromnych rozmiarów, ale silnego oddziaływania. Prawdziwe, realne świadectwo z emocjami na wierzchu.

To wyjątkowa okazja dla wszystkich, którzy przegapili możliwość obejrzenia dokumentu "7-My Sierpnia" na festiwalu, żeby zobaczyli go teraz.