Kultowe "Jezioro marzeń" trafi do oferty Netflixa 0

Platforma Netflix pokaże kolejną kultową produkcję, która dla pokolenia lat 80. czy 90. była niezwykle ważna. Mowa o serialu obyczajowym Jezioro Marzeń.

Już 15 stycznia w serwisie streamingowym platformy Netflix znajdziecie kultowy serial młodzieżowy Jezioro Marzeń. Produkcja została stworzona przez Kevina Williamsona i była emitowana w telewizji w latach 1998-2003. Jezioro Marzeń składało się z 6 sezonów, które zostały podzielone na 128 odcinków.

Gwiazdami produkcji byli James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams oraz Joshua Jackson.

Jeśli nigdy nie oglądaliście tego serialu albo należycie do młodszego pokolenia, to z pewnością warto nadrobić tego telewizyjnego klasyka. Poniżej przypominamy równie kultową czołówką z piosenką "I Don’t Want to Wait" wykonywaną przez Paulę Cole.

Jezioro Marzeń to historia grupki przyjaciół z małego nadmorskiego miasteczka, którzy zaczynają wchodzić w dorosłość. Joey Potter (chłopczyca, której matka zmarła, a ojciec jest w więzieniu) i Dawson Leery (maniak filmowy i wielki fan Spielberga) od zawsze są przyjaciółmi. Gdy zaczynają dorastać, Joey zaczyna darzyć uczuciem Dawsona. Niestety dla dziewczyny, on zakochuje się w nowo przybyłej do miasteczka Jen. Ekipę dopełnia Pacey, wieczny lekkoduch. Życie tej czwórki już na zawsze zostanie splecione.

Warto odnotować, że serial znajdziecie już dzisiaj na platformie Amazon Prime Video.

Źrodło: Netflix