Jared Padalecki jako słynny Strażnik Teksasu w pierwszej zapowiedzi serialu ''Walker'' 0

Zbliża się premiera serialu Walker, będącego nową wersją kultowego Strażnika Teksasu. Z tej okazji nareszcie w sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź, krótka co prawda, ale dająca pierwsze spojrzenie na to jak prezentować będzie się produkcja. W głównego bohatera wciela się Jared Padalecki, aktor znany z serialu Nie z tego świata.

Walker ukazywać ma nowe wcielenie Cordella Walkera, który to pod dwóch latach pracy pod przykrywką w jednej z najbardziej elitarnych jednostek stanu pragnie wrócić w swoje rodzinne strony, do Austin. Walker jest wdowcem i ojcem dwójki dzieci. Po powrocie do domu okazuje się jednak, że nie może osiąść na laurach, bowiem na miejscu jest również mnóstwo pracy. Do współpracy przydzielona zostaje mu kobieta Micki Ramirez, w tej roli Lindsey Morgan i wraz z nią postara się zapanować nad porządkiem oraz odkryć prawdziwe okoliczności śmierci swojej żony Emily (Genevieve Padalecki).

Poniżej wspomniana zapowiedź.

A tu zobaczcie jak Jared Padalecki prezentuje się na plakacie promującym serial.

W obsadzie aktorskiej znajdują się także Odette Annable, Jeff Pierre, Alex Landi, Gabriela Flores, Chris Labadie, Matt Barr, Jeffrey Nordling, Kale Culley jako Arlo, syn Walkera, Violet Brinson jako Stella, córka Walkera, Keegan Allen, Molly Hagen, Mitch Pileggi i Coby Bell.

Premiera serialu Walker już 21 stycznia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon