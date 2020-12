Marvel przedstawia nową produkcję noszącą tytuł ''Legends'' 0

Z pewnością wszyscy fani MCU z niecierpliwością oczekują na premierę pierwszego serialu rozpoczynającego czwartą fazę jakim jest WandaVision. Marvel jednak nie przestaje zaskakiwać. W sieci pojawiła się informacja, iż jeszcze przed premierą wspomnianego serialu na Disney+ zadebiutuje inna produkcja noszącą tytuł Legends.

Nie będzie to jednak żaden nowy serial traktujący o superbohaterach, a produkcja która da fanom MCU dogłębne spojrzenie na poszczególne postacie występujące u Marvela. Produkcja wykorzystywać ma fragmenty dotychczasowych filmów należących do Kinowego Uniwersum Marvela. Zobaczymy kluczowe momenty i rozwój konkretnych postaci. Ma to być dla nas swoistym wprowadzeniem do nadchodzącym projektów Disneya.

Bohaterami pierwszych dwóch odcinków, których premiera odbyć się ma już 8 stycznia 2021 roku będą Wanda Maximoff i Vision, bowiem to serial o ich historii pojawi się na wspomnianej platformie jako pierwszy. Jego debiut już 15 stycznia 2021 roku.

W Legends poznamy historię Wandy, która zmaga się z wielkimi trudnościami. Posiada nieokiełznaną siłę, którą stara się kontrolować oraz nie wie komu może zaufać. Z kolei Vision pragnie pełniejszego zrozumienia ludzi, chce być jak najbardziej podobnym do nich. Seria ta zbada także jego romantyczny związek z Wandą, aż do tragicznego zakończenia jakiego byliśmy świadkami w jednym z filmów z serii Avengers.

Jak na razie nie wiadomo ile trwać będą poszczególne odcinki Legends. Nie zdradzono także harmonogramu premier tej produkcji. Czy będzie ona pojawiać się tylko przed premierami danych serialowych produkcji jako wprowadzenie czy ukaże nam także historię innych bohaterów Marvela, którzy nie otrzymali swoich odrębnych seriali?

Źrodło: Marvel