Polski "Prime Time" będzie miał premierę na Sundance Film Festival 0

Prime Time, najnowszy film Watchout Studio z Bartoszem Bielenią i Magdaleną Popławską w rolach głównych, będzie miał premierę na najważniejszym festiwalu kina niezależnego na świecie. Polska produkcja będzie rywalizowała z dziewięcioma tytułami w konkursie filmów fabularnych World Cinema Dramatic.

fot. materiały prasowe / fot. Tomek Kaczor

Powołane ponad 40 lat temu przez Roberta Redforda święto kina niezależnego stało się jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie. Tu kariery zaczynali Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Darren Aronofsky czy Jim Jarmusch, a filmy takie jak Wściekłe psy, Mała Miss i Whiplash zwróciły uwagę szerokiego grona odbiorców. Sundance coraz częściej dostrzega też polskich twórców, podkreślając tym samym ich znaczenie na arenie międzynarodowej. To właśnie tam cztery lata temu nagrodę specjalną otrzymała Agnieszka Smoczyńska za „Córki dancingu”, a w 2019 roku uhonorowana została Krystyna Janda za rolę w Słodkim końcu dnia. Na początku 2021 roku jury będzie mogło (d)ocenić debiut Jakuba Piątka z Bartoszem Bielenią, odtwórcą głównej roli w nominowanym do Oscara Bożym ciele.

Prime Time to trzymający w napięciu dramat psychologiczny, uniwersalna historia o jednostce stłamszonej przez system, która rzuca w jego stronę ponadczasowe "oskarżam". Film przenosi nas w czasie do ostatniego dnia 1999 roku, by opowiedzieć o pokoleniu uformowanym przez doświadczenia lat 90. To głos z przeszłości opowiadający o nierównościach społecznych, podziale na lepszych i gorszych, braku nadziei, populizmie, egoizmie.

Ten film jest wynikiem naszej wspólnej tęsknoty za rebelią, buntem. Poszukiwaniem takiego wymarzonego buntownika, za którym chciałoby się podążać. Bardzo się cieszę, że nasz główny bohater – Sebastian – został przefiltrowany przez wrażliwość Bartosza Bieleni. Gdy zaczynaliśmy pracę nad scenariuszem nikt nie przypuszczał w jakiej sytuacji znajdziemy się w 2020 roku. W "Prime Time" przez 90 minut jesteśmy zamknięci w czterech ścianach z głównym bohaterem i zakładnikami. Ich izolacja jest tym bardziej odczuwalna w obecnych warunkach.

mówi reżyser Jakub Piątek

Uzbrojony Sebastian (Bartosz Bielenia) dostaje się do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników: prezenterkę (Magdalena Popławska) i ochroniarza (Andrzej Kłak). Ich życie pozostanie w rękach chłopaka, dopóki stacja nie spełni jego żądania i nie pozwoli mu wejść na wizję podczas największej oglądalności.

Źrodło: Next Film - informacja prasowa