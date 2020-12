Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ekscytujące wyprawy i kolejne odkrycia – nowe odcinki serialu "Craig znad Potoku" 0

Craig Williams uwielbia wymyślać nowe zabawy. Las nad potokiem w miasteczku Herkleton to idealne miejsce do tworzenia kryjówek i wypełniania specjalnych misji! A frajda jest jeszcze większa, kiedy do zabawy dołączają przyjaciele. Nowe odcinki Craig znad Potoku już 28 grudnia na antenie Cartoon Network.

Craig jest niezwykle bystrym dzieciakiem – równie entuzjastycznie podchodzi do zabawy z przyjaciółmi, jak do rozwiązywania trudnych problemów matematycznych. Tworzy wielką mapę miasteczka Herkleton, aby wiedzieć, gdzie czekają na niego najlepsze przygody. Towarzyszy mu dwójka przyjaciół: nieco niezdarny, lecz kreatywny John Paul "J.P." i odważna, kochająca książki Kelsey, która wszędzie wybiera się ze swoim pupilem, ptakiem Mortimorem.

W nowych odcinkach drugiego sezonu, J.P. wpadnie do wielkiej dziury, która okazuje się być tajną kryjówką z kartonu! Craig odkrywa tam notatkę od Cartera, która ostrzega przybyszy przed tajemniczą zawartością, pozostawioną w tekturowej kryjówce. Przez przypadek znajdują drzwi prowadzące do tajemniczego miejsca. Innym razem paczka przyjaciół postanowi odkryć Glonową Głębię. Jednak kumple zgubią wiosło, bez którego będzie im ciężko wrócić do brzegu. Ich jedynym ratunkiem jest Mortimor. Niestety, bieg zdarzeń sprawi, że wpadną w jeszcze większe tarapaty, kiedy Craig przedziurawi tratwę…

Premiera nowych odcinków Craig znad Potoku w poniedziałek 28 grudnia na antenie Cartoon Network o 17:30. Emisja od poniedziałku do piątku o 17:30.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia