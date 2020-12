Naomi Ackie zagra legendarną Whitney Houston 0

Whitney Houston doczeka się w filmu biograficznego. W głównej roli zobaczymy aktorkę, która miała okazję wystąpić w nowej trylogii "Gwiezdnych wojen".

"I Wanna Dance with Somebody" to tytuł produkcji biograficznej o życiu Whitney Houston, która będzie inspirowana piosenkami legendarnej artystki. W rolę główną wcieli się Naomi Ackie.

Młoda aktorka pokazała się szerszej publiczności w widowisku Walta Disneya i LucasFilm, Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie wcielając się w postać o imieniu Jannah (zdjęcie główne). Oprócz tego mogliście ją widzieć w takich produkcjach, jak świetny serial The End of the Fing World (do zobaczenia w serwisie platformy streamingowej Netflix) oraz Lady Macbeth (ta niezwykle udana pozycja do znalezienia w serwisach VOD). Niebawem zagra natomiast w thrillerze "The Score".

Spędziliśmy znaczną część roku na poszukiwaniu odpowiedniej aktorki, która mogłaby zagrać Whitney Houston. Naomi Ackie imponowała nam na każdym etapie castingowego procesu. Poruszyła mnie jej zdolność uchwycenia scenicznej obecności globalnej ikony, jednocześnie wprowadzając ludzkość do jej życia wewnętrznego.

powiedziała reżyserka, Stella Meghie

Scenariusz do filmu przygotowuje Anthony McCarten, czyli autor oscarowego Bohemian Rhapsody, który przyniósł Ramiemu Malekowi statuetkę Oscara. Naomi Ackie z pewnością będzie miała szansę powtórzyć ten sukces.

Źrodło: Collider