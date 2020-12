HBO Max prezentuje scenę otwierającą widowisko "Wonder Woman 1984" 0

Premiera superprodukcji Wonder Woman 1984 zbliża się wielkimi krokami. Warner Bros. Pictures oraz HBO Max starają się, jak mogą, aby widzowie nie zapomnieli o tym wydarzeniu, dlatego też co chwila publikują nowe materiały promocyjne. Najnowszy z nich to nie byle co, ponieważ prezentuje nam scenę otwierającą kasowe widowisko od DC Films.

HBO Max i Warner Bros. Pictures szykują się do wielkiej premiery Wonder Woman 1984 w serwisie platformy stremingowej. Produkcja zawita do oferty HBO Max już 25 grudnia. Dzisiaj prezentujemy Wam nowy materiał promujący film, czyli scenę otwierającą widowisko na podstawie komiksów od DC Comics. Możemy w niej obejrzeć krainę Amazonek i wielkie zmagania na arenie, gdzie rywalizują ze sobą młode wojowniczki. Wśród nich nie mogło zabraknąć oczywiście Diany!

Wonder Woman przenosi się w czasie do lat 80. XX wieku. W swojej następnej wielkoekranowej przygodzie stawia czoło dwojgu zupełnie nowym przeciwnikom: Maxowi Lordowi i The Cheetah.

W Polsce przyjdzie nam poczekać nieco dłużej na premierę. Wonder Woman 1984 trafi bowiem pod koniec stycznia na ekrany kin.

Źrodło: HBO Max