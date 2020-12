Florence Pugh zagra główną rolę w adaptacji niewydanej jeszcze książki autorstwa Nity Prose 0

Florence Pugh, czyli jedna z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia, dostała angaż w kolejnym filmie. Nowa gwiazda Marvela wystąpi w adaptacji niewydanej jeszcze książki autorstwa Nity Prose.

Universal Pictures nabył prawa do debiutanckiej powieści zatytułowanej "The Maid" autorstwa Nity Prose. W roli tytułowej pokojówki zobaczymy Florence Pugh, której kariera w ostatnich miesiącach znacząco nabrała tempa. Dodatkowo aktorka wraz z Joshem McLaughlinem i Chrisem Goldbergiem będzie pełniła funkcję producentki. Nita Prose będzie natomiast producentką wykonawczą.

Co ciekawe książka "The Maid" ma zostać opublikowana dopiero w 2022 roku. Akcja rozgrywa się w Regency Grand Hotel, gdzie pokojówka o imieniu Molly pozostawia każdy pokój w idealnym i nieskazitelnym stanie, jednocześnie poznając brudne sekrety każdego gościa przybyłego do hotelu. Z pierwszych informacji wynika, że ma to być historia kryminalna w stylu whodunnit.

Na razie nie ma informacji dotyczących scenarzysty oraz reżysera.

Wracając do Florence Pugh, to trzeba jej oddać, że bardzo umiejętnie wybiera sobie kolejne projekty. Swoją markę hollywoodzkiej gwiazdy buduje na głośnych produkcjach (Czarna Wdowa), nie zapominając jednocześnie o artystycznej stronie swojej pracy (Midsommar. W biały dzień czy Małe kobietki – za rolę w tym filmie została zresztą nominowana do Oscara w kategorii "Najlepsza aktorka drugoplanowa").

