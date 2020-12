Jared Leto zainteresowany rolą w produkcji Apple'a o założycielu firmy WeWork 0

Zdobywca Oscara, Jared Leto znalazł kolejny interesujący projekt. Aktor rozpoczął rozmowy w sprawie zagrania głównej roli w serialu, który miałby zostać wyprodukowany przez firmę Apple.

"WeCrashed", to najnowszy projekt, który miałby powstać z myślą o platformie streamingowej Apple TV+. Scenariusz do tego serialu będzie adaptacją popularnego podcastu, który w sześciu odcinkach opowiadał historię powstania WeWork (firma zajmująca się tworzeniem nowoczesnych przestrzeni do pracy) oraz ich założycieli. Biznes, który został wyceniony na 47 miliardów dolarów, został jednak doprowadzony do bankructwa przez jednego z jej twórców – charyzmatycznego Adama Neumanna, który uważał, że uda mu się zmienić świat. Dzisiaj WeWork radzi sobie świetnie i jest obecna w wielu miejscach na świecie.

Scenariusz serialu napiszą Lee Eisenberg i Drew Crevello. Będą oni pełnili także funkcję producentów wykonawczych. Reżyserami "WeCrashed" zostali natomiast Glenn Ficarra i John Requa, których możecie kojarzyć z wyreżyserowania chociażby komedii I Love You Phillip Morris czy Kocha, lubi, szanuje. Jeśli mowa o roli, w którą miałby się wcielić Jared Leto, to chodzi oczywiście o wspomnianego wcześniej Adama Neumanna.

Warto odnotować, że w przypadku, gdyby udało się zaangażować do tego projektu Jareda Leto, to będzie to dla niego powrót do serialowego półświatka. W latach 90. wystąpił bowiem w serialu stacji ABC, Moje tak zwane życie.

