''Syn marnotrawny'' powraca z 2. sezonem - FOX prezentuje zapowiedź 0

Stacja FOX zaprezentowała pierwszą zapowiedź drugiego sezonu swojego kryminalnego serialu Syn marnotrawny. W roli głównej powraca Tom Payne.

fot. materiały prasowe

Jak mówią twórcy produkcji druga seria zafunduje nam prawdziwy psychologiczny rollecoaster.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Głównym bohaterem serialu jest kryminolog Malcolm Bright (Payne), który jest nieprześcigniony w tropieniu zabójców. Co sprawia, że doskonale wie jak myślą i potrafi przewidzieć ich kolejny ruch? Prawdopodobnie ma to zapisane w genach po swoim ojcu… seryjnym mordercy, znanemu szerzej jako „Chirurg” (Michael Sheen). Malcolm walczy z nękającymi go koszmarami z przeszłości oraz tajemnicami rodzinnymi, pomagając rozwiązać zagadki, których nikt inny nie potrafi rozwikłać. Zmagając się z problemami psychicznymi, manipulującą matką i ojcem zamkniętym w zakładzie psychiatrycznym, Malcolm wraz z nowojorską policją stara się zapobiec morderstwom.

W drugim sezonie zobaczymy jak Malcolm będzie starał sobie poradzić z chaosem w swoim życiu, który pojawił się u niego po szokujących wydarzeniach z końca pierwszej serii z udziałem jego siostry Ainsley. Teraz kryminolog musi zaopiekować się dziewczyną i jednocześnie chronić jeszcze swoją matkę Jessicę Whitly przed pewnym sekretem, który na nowo mógłby poróżnić jego rodzinę. Również relacja z nie daje mu spokoju. Martin stara się pogłębić swoje więzi z synem co prowadzić będzie do niespodziewanych zwrotów akcji.

Premiera 2. sezonu serialu Syn marnotrawny już 12 stycznia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon