NBC pracuje nad sequelem sitcomu ''Night Court'' 0

Pamiętacie popularny w latach 80 i na początku lat 90. sitcom Night Court? Stacja NBC właśnie pracuje nad jego kontynuacją. Do swojej roli powróci jeden z aktorów wcielających się w głównego bohatera.

Sequel oparty na oryginalnej serii stworzonej przez nieżyjącego już Reinholda Weege opowie o niepoprawnej optymistce Abby Stone. To córka zmarłego Harry’ego Stone’a, która podąża śladami ojca. Również przewodniczyć będzie nocnemu sądowi na Manhattanie, który zajmuje się drobnymi przestępstwami traktowany z przymrużeniem oka. Sprawy te są często bardzo dziwne, ale i ludzie w nie zaangażowani również odbiegają od powszechnych norm. Abby będąc przewodniczącą starać się będzie zaprowadzić porządek wśród swojej różnorodnej ekipy współpracowników. Największy problem będzie miała z byłym prokuratorem nocnego sądu Danem Fieldingiem.

Do swojej roli powróci właśnie odtwórca roli Dana, a jest to John Larroquette. Aktor ten będzie także zaangażowany w produkcję serialu, za scenariusz do którego odpowiada Dan Rubin.

Oryginalny serial NBC emitowany był w latach 1984 – 1992 i doczekał się 9 sezonów. Zdobył trzy nominacje do nagrody Emmy.

Źrodło: deadline