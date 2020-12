Kina w Polsce zamknięte po Nowym Roku - rząd wprowadza kwarantannę narodową 0

Jeśli myśleliście, że jeszcze w tym roku uda się Wam zawitać na kinową salę, to niestety musicie porzucić takowe plany. Rząd wprowadził nowe obostrzenia.

W Polsce od 28 grudnia do 17 stycznia będą panowały nowe zasady bezpieczeństwa. Kancelaria Premiera Mateusza Morawieckiego ogłosiła za pośrednictwem mediów oraz mediów społecznościowych nowe decyzje dotyczące walki z pandemią koronawirusa. Niestety nie mamy dobrych informacji dla osób, którzy liczyli na to, że z okazji Nowego Roku odwiedzą kinową salę. Kina w Polsce pozostaną zamknięte co najmniej do 17 stycznia.

Kwarantanna narodowa nie tylko będzie kontynuowała dotychczasowe obostrzenia, ale również nałoży kolejne (wśród nich znalazł się między innymi zakaz przemieszczania w Sylwestra).

Więcej informacji na temat koronawirusowych obostrzeń znajdziecie tutaj: LINK

Źrodło: Twitter