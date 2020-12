Teaser serialu ''Cień i kość'' będącego adaptacją Trylogii Griszy Leigh Bardugo 0

Platforma Netflix zaprezentowała światu teaser jednej z swoich oczekiwanych serialowych adaptacji. To produkcja nosząca tytuł Cień i kość, która opowie o pewnej młodej wojowniczce posiadającej magiczną moc mogącą zjednoczyć cały świat.

Serial opiera się na bestsellerowej Trylogii Griszy autorstwa Leigha Bardugo. Produkcja przeniesie nas do rozdartego wojną świata, w którym skromna sierota Alina Starkov jako żołnierz wraz ze swoją armią wyrusza na samobójczą misję do Fałdy Cienia. Tam, gdy jej pułk zostaje zaatakowany u Aliny wyzwala się uśpiona do tej pory magiczna moc, o której istnieniu kobieta nie miała pojęcia. Po tym wydarzeniu Alina wstępuje do świata monarchów i rozpoczyna szkolenie wśród griszów, wojskowej elity swojego kraju. Jednocześnie stara się opanować swoją moc. W trakcie nauki odkrywa, iż może ona zjednoczyć rozdarty wojną kraj, w tym celu musi jednak zrozumieć swój dar oraz nauczyć się rozpoznawać sojuszników i wrogów.

Cień i kość wyreżyserował Lee Toland Krieger na podstawie scenariusza Erica Heisserera. W obsadzie aktorskiej znajdują się Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Ben Barnes, Sujaya Dasgupta, Danielle Galligan, Daisy Head, Simon Sears, Julian Kostov oraz Jasmine Blackborow. Za serial odpowiada 21 Laps Entertainment.

Premiera serialu na platformie Netflix zaplanowana została na kwiecień 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon, Netflix