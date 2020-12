Peacock daje zielone światło na produkcję 4. sezonu komedii ''Nauki niezbyt ścisłe'' 0

Platforma Peacock, na którą trafił z stacji NBC serial Nauki niezbyt ścisłe zdecydowała się dać produkcji zielone światło na realizację kolejnego, czwartego już sezonu. Komedia, której przewodzi Glenn Howerton z nową 8-odcinkową serią zadebiutuje w 2021 roku.

Włodarze platformy trochę czekali z decyzją, bowiem trzeci sezon zadebiutował ponad trzy miesiące temu. Jednak okazał się on sukcesem i serwis postanowił pokazać fanom dalsze przygody nauczyciela biologii Jacka. Poniżej możecie zobaczyć wideo ogłaszające przedłużenie serialu.

Wszyscy zaangażowani są wielce podekscytowani, tym że mogą zrobić więcej odcinków. Jesteśmy bardzo wdzięczni Peacock i tym, którzy dotychczas oglądali nasz serial. Trzeci sezon był świetny i chcemy jeszcze bardziej zagłębić się w głównych bohaterów i dalej bawić się tym sitcomowym formatem. powiedział showrunner Mike O’Brien w swoim oświadczeniu

Głównym bohaterem serialu Nauki niezbyt ścisłe jest Jack Griffin. Niegdyś był on profesorem filozofii na Uniwersytecie Harvarda. Zhańbiony jednak traci pracę i zmuszony jest powrócić do nauki w szkole. Zostaje nauczycielem biologii w szkole średniej w swoim rodzinnym mieście Toledo w Ohio. Jack jednak czuje się mocno pokrzywdzony przez los i planuje zemstę na ludziach, którzy go skrzywdzili. Do tego potrzebuje swoich uczniów.

W serialu występują wspomniany Howerton, Lyric Lewis, Mary Sohn, Jean Villepique, Paula Pell, Aparna Brielle, Jacob Houston, Allisyn Arm, Tom Bennett, Patton Oswalt, Nick Peine i Eddie Leavy.

Źrodło: The Hollywood Reporter