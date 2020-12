Justin Timberlake w zwiastunie dramatu ''Palmer'' od Apple TV+ 0

Platforma Apple TV+ opublikowała oficjalną zapowiedź dramatu Palmer z Justinem Timberlakem w roli głównej. Premiera produkcji za trochę ponad miesiąc.

Timberlake wciela się w bohatera imieniem Eddie Palmer, który po 12 latach więzienia wychodzi na wolność. Niegdyś był gwiazdą amerykańskiego futbolu. Teraz jednak wraca do domu i stara się jakoś poskładać swoje zrujnowane życie. Zaprzyjaźnia się z Samem, porzuconym chłopcem ze swojego sąsiedztwa. Jednak przeszłość coraz bardziej go dogania i grozi zrujnowaniem jego dopiero co zaczętego nowego życia.

W obsadzie oprócz wspomnianego Timberlake’a znajdują się także Juno Temple, Alisha Wainwright, June Squibb i Ryder Allen. Za reżyserię dramatu Palmer odpowiada Fisher Stevens. Pracował on na scenariuszu autorstwa Cheryl Guerriero.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Palmer jest pierwszym filmem fabularnym Timberlake’a od trzech lat. Wtedy to wystąpił w produkcji Woody'ego Allena Na karuzeli życia. Od tego czasu skupił się on na wydaniu swojego nowego albumu, bowiem Timberlake oprócz grania w filmach jest także wspaniałym muzykiem i kompozytorem.

Palmer w ofercie Apple TV+ pojawi się wraz z dniem 29 stycznia 2021 roku.

