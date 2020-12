Boba Fett bohaterem serialu, który trafi na Disney+ w 2021 roku 0

Po latach spekulacji na temat tego, czy Boba Fett dostanie swój własny spin-off, finał drugiego sezonu The Mandalorian potwierdził, iż produkcja o kultowym superbohaterze trafi do oferty Disney Plus w grudniu 2021 roku.

Warto odnotować, że serial "The Book of Boba Fett" nie został uwzględniony w trakcie niedawnej konferencji Walta Disneya. Jak widać wytwórnia czekała na ogłoszenie tej informacji aż do dnia finałowego odcinka 2. sezonu serialu The Mandalorian. Tym samym jest to jeden z głośniejszych projektów, które w przyszłości zawitają do oferty platformy streamingowej Disney+.

Temuera Morrison powtórzy swoją rolę Boby Fetta w serialu, a dołączy do niego Ming-Na Wen, którą ponownie zobaczymy, jako Fennec Shand. Historia serialu zostanie osadzona na Tatooine.

W trakcie wspomnianej konferencji zaprezentowano listę tytułów z uniwersum "Gwiezdnych wojen", które doczekają się realizacji. Wśród nich były między innymi seriale o Ahsoce Tano czy Lando Calrissianie.

Źrodło: GeekTyrant