Sukces ''House of the Dragon'' zadecyduje o dalszym losie uniwersum ''Gry o tron'' 1

Podczas niedawnego wywiadu udzielonego portalowi Variety Casey Bloys, dyrektor ds. treści w HBO potwierdził, iż w planach są następne spin-offy rozgrywające się w świecie Gry o tron. O ich przyszłości w dużej mierze zadecyduje sukces serialu House of the Dragon.

fot. materiały prasowe

Bloys przyznał, iż ten świat fantasy zawarty w książkach George'a R.R. Martina ma nieograniczony potencjał i tylko czeka na jego zbadanie. Wyraził także przekonanie o tym, że czy teraz czy później to z pewnością powstanie kolejna produkcja osadzona w tym świecie.

House of the Dragon to pierwszy spin-off hitowego serialu Gra o tron, który zadebiutować ma w 2022 roku. Bloys potwierdził tą datę premiery. Zaznaczył jednak, że w obecnych czasach pandemii nic nie jest pewne na 100%. Akcja tego spin-offa rozgrywać będzie się na 300 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Zagłębimy się w historię Domu Targaryen. Będziemy świadkami powstania i upadku tej jedynej rodziny smoczych lordów.

Obecnie w obsadzie tego spin-offa znajdują się Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke i Emma D'Arcy. Zdjęcia do serialu rozpocząć mają się w pierwszej połowie 2021 roku. Seria kręcona będzie głównie w studiu w Wielkiej Brytanii.

Co o tym sądzicie? Chcecie, aby twórcy dalej zagłębiali się w świat Gry o tron?

Źrodło: ComingSoon