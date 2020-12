''The Green Knight'' ma nową datę premiery - produkcja zadebiutuje dopiero latem 2021 roku 0

A24 po wielu miesiącach niepewności wreszcie wyjawiło nową datę premiery filmu The Green Knight. Za produkcję tą odpowiada reżyser i scenarzysta David Lowery, który dał się poznać wspaniałą nostalgiczną produkcją A Ghost Story.

Pierwotnie film zadebiutować miał 29 maja 2020 roku. Jednak z powodu panującej pandemii usunięto go całkowicie z harmonogramu premier nie podając nowej daty. Dopiero teraz ustalono, iż The Green Knight na szklanym ekranie pojawi się w połowie wakacji, a więc 30 lipca 2021 roku.

Fabuła The Green Knight opisywana jest jako epicka przygoda fantasy oparta na ponadczasowych legendach arturiańskich. Sir Gawain, lekkomyślny i uparty siostrzeniec króla Artura podejmuje się śmiałej misji zmierzenia się z legendarnym Zielonym Rycerzem – zaklętej za pomocą czarów Morgany Le Fay postaci budzącej strach.

Sir Gawain w trakcie swojej podróży musi walczyć z duchami, gigantami, złodziejami i intrygantami. Owa przygoda staje się dla niego głębszą wyprawą, dzięki której może zdefiniować swój charakter i udowodnić wartość w oczach rodziny i królestwa, stawiając czoła ostatecznemu przeciwnikowi.

Lowery zarówno wyreżyserował film, jak i napisał do niego scenariusz. Ten opiera się na słynnym poemacie Pan Gawen i Zielony Rycerz, który to już dwukrotnie został zaadaptowany na film. Oba razy przez Stephena Weeksa w filmach Gawain and the Green Knight i Miecz bohaterów, gdzie w Zielonego Rycerza wcielił się Sean Connery.

W obsadzie aktorskiej The Green Knight znajdują się Dev Patel jako Sir Gawain, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan i Ralph Ineson.

