Mike Flanagan zakończył zdjęcia do ''Midnight Mass'' dla Netflixa 0

Mike Flanagan poinformował, iż zakończył etap prac na planie zdjęciowym do nowego horroru Netflixa Midnight Mass. To czego doznał podczas kręcenia tej produkcji opisał jako najlepsze doświadczenie produkcyjne w swojej dotychczasowej karierze.

fot. materiały prasowe

Zdjęcia do serialu pierwotnie rozpocząć miały się wiosną tego roku, jednak plany te pokrzyżowała rozwijająca się wtedy pandemia koronawirusa. Dopiero w reżimie sanitarnym ekipie udało się rozpocząć zdjęcia w połowie sierpnia 2020 roku. Potrwały one 4 miesiące. Produkcja ta w porównaniu do innych ani razu nie została wstrzymana. Flanagan uważa, iż odpowiada za to surowe przestrzeganie protokołów bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Nasze środki ostrożności opłaciły się i nie przegapiliśmy ani jednego dnia produkcji. Ani razu się nie zamknęliśmy. 83 dni zdjęciowe bez przerwy. powiedział Flanagan

Ten serial był moim marzeniem od wielu, wielu lat. To najbardziej osobista historia jaką kiedykolwiek opowiedziałem. Po Nawiedzonym domu na wzgórzu nie chciałem reżyserować całego sezonu, ale teraz bardzo się cieszę, że jednak to zrobiłem. dodał Flanagan

Midnight Mass składać się ma z siedmiu odcinków. Opowie on historię pewnej odizolowanej społeczności mieszkającej na wyspie, która zaczyna doświadczać dziwnych, ale i cudownych wydarzeń. Oprócz nich pojawiają się także niepokojące znaki, a wszystko to zaczyna dziać się po przybyciu na wyspę tajemniczego, młodego księdza.

W obsadzie aktorskiej pojawią się zarówno nowi aktorzy, jak i Ci którzy wystąpili w serialu Nawiedzony dom na wzgórzu. Swoje angaże otrzymali Robert Longstreet, Annabeth Gish, Henry Thomas, Michael Trucco, Rahul Abburi, Crystal Balint, Samantha Sloyan, Kristin Lehman, Igby Rigney, Matt Biedel, Alex Essoe, Rahul Kohli i Annarah Shephard.

Teraz nic tylko czekać na ustalenie daty premiery przez platformę Netflix.

Źrodło: ComingSoon