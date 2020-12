Głos zmarłego Chadwicka Bosemana usłyszymy jeszcze w serialu ''What If...?'' 0

Śmierć Chadwicka Bosemana odgrywającego rolę Czarnej Pantery odbiła się szerokim echem w filmowym świecie. Dla uhonorowania spuścizny jaką pozostawił po sobie zmarły aktor, zdecydowano się nie zastępować jego postaci w 2 części Czarnej Pantery. Aktora jednak uda nam się jeszcze usłyszeć, bowiem zdążył on nagrać partie głosowe do scen z T’Challą w serialu What If…?

fot. materiały prasowe

Ostatni raz w roli Czarnej Pantery Bosemana podziwiać mogliśmy w filmie Avengers: Koniec gry. Teraz choć nie ujrzymy go na ekranie to usłyszymy jego głos. Nagrał on sceny z Czarną Panterą, która wystąpić ma w licznych odcinkach animowanego serialu Marvela What If…?.

W ostatnim wywiadzie dla Emmy Magazine Kevin Feige zdradził, iż Boseman pojawił się cztery razy w studiu i nagrał kilka odcinków. Przyznał, że z perspektywy czasu sytuacja ta jest dla niego bardzo poruszająca.

What If…? to seria od Disney+, która zawierać ma wszelkiego rodzaju alternatywne historie, których Marvel nie da rady, bądź nie może przedstawić w filmach live action.

Czy Wy też nie możecie się doczekać tego co twórcy zrobią w tym serialu z postacią Czarnej Pantery, która ma prawdziwy potencjał?

Źrodło: ComicBookMovie