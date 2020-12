Gwiazda "Stranger Things" zagra w nowym filmie reżyser "Avengers: Koniec gry" 0

Joe i Anthony Russo, czyli duet odpowiedzialny za widowisko o Avengers, zamierza nakręcić kolejny film. Tym razem będzie to adaptacja powieści graficznej "The Electric State" autorstwa Simona Stålenhaga.

Universal Pictures nabyło niedawno prawa do rozchwytywanej powieści graficznej "The Electric State". Pierwotnie projektem zainteresowany był Andy Muschietti, który już w 2017 roku przymierzał się do wyreżyserowania filmu na podstawie pracy Simona Stålenhaga. Finalnie jednak to nie on, a bracia Russo staną za kamerą widowiska. W roli głównej zobaczymy gwiazdę serialu Stranger Things – Millie Bobby Brown.

Akcja "The Electric State" rozgrywa się w alternatywnej przyszłości i koncentruje na nastoletniej dziewczynie (w tej roli wspomniana Millie Bobby Brown), która zdaje sobie sprawę, że robot, który pojawił się przed drzwiami jej domu, został wysłany przez zaginionego brata. Wraz ze swoim nowym mechanicznym przyjacielem wyrusza w poszukiwania zaginionego członka rodzinny.

Nad scenariuszem pracować będą Christopher Markus i Stephen McFeely, czyli duet znany ze współpracy z braćmi Russo. Produkcja "The Electric State" prawdopodobnie rozpocznie się pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku.

Źrodło: ComicBookMovie