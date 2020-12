HBO prezentuje zapowiedź 2. sezonu serialu ''Księga czarownic'' 0

W sieci pojawiła się nowa zapowiedź drugiego sezonu serialu Księga czarownic. Jego scenariusz opiera się o trylogię autorstwa Deborah Harkness.

fot. hbo

Księga czarownic to współczesna historia miłosna osadzona w świecie, w którym czarownice, wampiry i demony prowadzą sekretne życie wśród ludzi. Diana Bishop jest niezwykle błyskotliwą wykładowczynią historii na Oxfordzie. Kobieta jest również czarownicą, ale robi, co może, aby zapomnieć o swoim pochodzeniu. Wszystko zmienia się jednak w dniu, w którym wchodzi w posiadanie tajemniczego manuskryptu. Aby rozwikłać związaną z nim zagadkę, historyczka podejmuje współpracę z enigmatycznym genetykiem, Matthew Clairmontem. Szybko okazuje się, że i on skrywa mroczną rodzinną tajemnicę, a mianowicie jest wampirem. Ich wspólne poszukiwania sprawiają, że kruchy pokój, który od wieków panuje między czarownicami, wampirami, demonami oraz ludźmi jest zagrożony.

Drugi sezon serialu zabierze nas w podróż do elżbietańskiej Anglii. Matthew i Diana postarają się ukryć przed członkami Kongregacji, a w międzyczasie poszukiwać będą potężnej nauczycielki czarownic, która mają nadzieję nauczy kontrolować moc posiadaną przez Dianę. Z kolei w czasach współczesnych ciotki Diany szukają schronienia, a przyjaciele głównych bohaterów pragną odnaleźć zaginionych oraz dowiedzieć się czy ich sojusznicy nie są tak naprawdę ich wrogami.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Do obsady 2. sezonu dołączyli Steven Cree, Sheila Hancock, James Purefoy i Paul Rhys. Drugi sezon serialu jest adaptacją powieści Cień nocy, drugiego tomu trylogii.

Premiera drugiej serii Księgi czarownic już 8 stycznia 2021 roku na HBO GO. Sezon ten składa się z 10 epizodów.

