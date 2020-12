Netflix przedstawia zwiastun mockumentu ''Giń, 2020!'' 0

Rok, o którym nie można było opowiedzieć aż do teraz, bo wciąż jeszcze trwał. Wraz z jego końcem twórcy hitowego Czarnego lustra postanowili dorzucić swoje trzy grosze i stworzyli mockument, w którym w satyryczny sposób ukażą mnogość zaskakujących wydarzeń, do których doszło w 2020 roku.

fot. netflix

Produkcja nosząca tytuł Giń, 2020! to komediowy rzut oka na rok, który wszyscy chcemy jak najszybciej pożegnać, w wykonaniu najgorzej poinformowanych komentatorów na świecie. Występują w niej hollywoodzkie gwiazdy, które wydarzenia z tego roku, który z pewnością chcemy wymazać z pamięci, ukażą w zabawnym i satyrycznym świetle. W końcu to, że dał się nam mocno we znaki, w niczym nie przeszkadza, aby go sobie trochę osłodzić i móc się z niego pośmiać, skoro i tak na trwające wydarzenia nie mamy innego wpływu.

W dokumencie występują Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti i Joe Keery. Opowiedzą oni w odpowiednio zabawny sposób o materiałach filmowych z prawdziwych wydarzeń jakie miały miejsce w tym roku, a mało ich nie było.

Dokument ten wyreżyserował Al Campbell, a scenariusz do niego napisali Charlie Brooker i Annabel Jones, twórcy *Czarnego lustra*.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co sądzicie o tym dokumencie? Obejrzycie?

Źrodło: youtube.com/netflixpolska