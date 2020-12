Jak osiągnąć sukces w Indiach? - tego dowiecie się z filmu ''Biały tygrys'' od Netflixa. Zobaczcie zwiastun 0

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun filmu Biały Tygrys będącego adaptacją bestsellerowej powieści Aravinda Adigi. Główny bohater z biedaka staje się bogatym przedsiębiorcą.

Balram Halwai (Adarsh Gourav) z dużą dawką czarnego humoru opowiada o swojej epickiej wspinaczce po drabinie sukcesu — od biednego wieśniaka do odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy we współczesnych Indiach. Nasz młody bohater, przebiegły i ambitny, zostaje kierowcą bogatej pary z Indii – Ashoka (Rajkummar Rao) i Pinky (Priyanka Chopra Jonas), którzy właśnie wrócili z Ameryki. Społeczeństwo nauczyło Balrama tylko jednego — jak służyć innym — więc staje się niezastąpionym sługą swoich bogatych panów. Jednak pewnego wieczora zdaje sobie sprawę, że jest tylko narzędziem w nieczystej grze. Ryzykując utratą wszystkiego, co udało mu się zdobyć, Balram buntuje się przeciwko nieuczciwemu i nierównemu systemowi, by powstać z kolan i stać się nowym rodzajem pana.

Balram opowiada mroczną historię swojego sukcesu osiągniętego wyłącznie sprytem i przebiegłością. Ukazuje prawdziwe oblicze Indii, gdzie świetnie radzi sobie korupcja, biednymi nikt się nie interesuje, a najważniejszym jest pogoń za pieniędzmi.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Reżyserem i autorem scenariusza jest Ramin Bahrani, producentem — Mukul Deora, a producentkami wykonawczymi — Ava DuVernay i Priyanka Chopra Jonas.

Premiera filmu Biały Tygrys zaplanowana jest na 22 stycznia 2021 roku.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska