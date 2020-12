Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

MGM zamierza sprzedać swoje studio filmowe 0

W Hollywood może dojść niebawem do potężnego przetasowania. Wytwórnia filmowa MGM została bowiem wystawiona na sprzedaż, a wraz z nią ogromna liczba oryginalnych treści.

MGM zostało wystawione na sprzedaż. Firma zwróciła się już do banków inwestycyjnych Morgan Stanley i LionTree LLC o rozpoczęcie formalnego procesu sprzedaży – wartość rynkowa firmy to 5,5 miliarda dolarów. Oczywiście włodarze studia liczą na to, że potężni gracze zainteresują się ogromną liczbą kontentu, który jest oferowany. Na liście MGM można znaleźć bowiem takie głośne marki, jak "James Bond", "Rocky", "RoboCop" czy "Gwiezdne wrota".

Oczywiście w MGM liczą, że ich oferta nie tylko stanie się obiektem pożądania innych koncernów medialnych oraz wytwórni filmowych, ale także potentatów, jeśli chodzi o platformy streamingowe. Netflix, Amazon czy Apple z pewnością chętnie przygarnęłyby pod swój dach wyżej wymienione franczyzy. Produkcje filmowe oraz telewizyjne od MGM pozwoliłyby na wzbogacenie oferty, a niektóre z marek wydają się mieć potencjał, wręcz nieograniczony.

Co myślicie o decyzji MGM? Czy Netflix powinien zainteresować się ich ofertą?

