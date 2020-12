Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że zatrudnienie Hailee Steinfeld przy jeden z produkcji Marvela będzie niemożliwe z racji napiętego grafiku aktorki. Na szczęście udało się wszystko dogadać i już nic nie stoi na przeszkodzie, aby gwiazda Bumblebee zagrała w MCU Kate Bishop. Steinfeld udzieliła również pierwszego komentarza odnośnie angażu.

Jestem bardzo podekscytowana i zaszczycona z możliwości bycia częścią Marvel Cinematic Universe i grania u boku Jeremy’ego. On jest wspaniały, a ten świat jest nieco inny niż ten w "Dickinson". Ale wiesz, oczywiście, jako artystka, jako aktorka, to fajnie, że można przeskakiwać pomiędzy dwoma różnymi światami. To wspaniałe.

powiedziała nowa twarz Marvela