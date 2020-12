''Mroczne materie'' z zielonym światłem na produkcję 3. sezonu 0

Serial Mroczne materie, którego drugi sezon miał premierę zaledwie miesiąc temu już otrzymał zielone światło na realizację trzeciej serii, która zakończy trylogię i ukaże nam ostatnie przygody Lyry.

fot. materiały prasowe

Mroczne materie są koprodukcją HBO i BBC One. Zdjęcia do trzeciego i zarazem finałowego sezonu rozpocząć mają się w Cardiff w 2021 roku. Będzie liczył on osiem odcinków.

Serial ten jest adaptacją wielokrotnie nagradzanej trylogii Philipa Pullmana, uważanej za współczesne arcydzieło gatunku fantasy. Trzeci sezon opierać będzie się o fabułę z Bursztynowej lunety.

Twórcy serialu prace nad scenariuszami trzeciego sezonu rozpoczęli już dużo wcześniej, jeszcze przed premierę obecnej serii. Według Joela Collinsa, producenta wykonawczego dobrze, że tak się stało, bowiem teraz szybciej można będzie wejść na plan, a jak mówi świat trzeciego sezonu jest niezwykle dziwny i skomplikowany, złożona jest nie tylko fabuła, ale i wizualizacja i narracja.

Drugi sezon produkcji rozpoczyna się po tym, jak Lord Asriel otworzył most do nowego świata, a Lyra – zrozpaczona śmiercią swojego najlepszego przyjaciela – postanowiła podążyć za Asrielem w nieznane. W dziwnym i tajemniczo opuszczonym mieście dziewczyna spotyka Willa, chłopca z naszego świata, który również ucieka przed swoją trudną przeszłością. Lyra i Will odkrywają, że ich losy są ze sobą złączone i prowadzą do ponownego spotkania Willa z jego ojcem. Nie jest to jednak takie proste, bo na ich drodze nieustannie pojawiają się liczne przeszkody. W tym samy czasie pani Coulter szuka Lyry, aby za wszelką cenę zabrać ją do domu.

Źrodło: deadline