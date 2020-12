Shia LaBeouf nie powalczy o Oscara - Netflix usuwa jego nazwisko z kampanii promocyjnej filmu "Cząstki kobiety" 0

Shia LaBeouf nie będzie miał szans na zdobycie nagród w zbliżającym się sezonie. Netflix usunął wszystkie wzmianki o aktorze ze swojej strony For Your Consideration, która zawiera listę filmów i seriali telewizyjnych, które mają powalczyć o najważniejsze branżowe nagrody.

Shia LaBeouf to jedna z gwiazd filmu Cząstki kobiety, który będzie poważnym graczem w oscarowym wyścigu. Dla aktora owy wyścig przedwcześnie został zakończony. Jego nazwisko zostało usunięte przez Netflixa ze strony For Your Consideration. Powodem takiego stanu rzeczy są oskarżenia skierowane w kierunku aktora przez FKA Twigs. Kobieta twierdzi, że Shia LaBeouf znęcał się nad nią fizycznie oraz psychicznie. Dodatkowo miał ją zarazić chorobą weneryczną. Kolejną osobą oskarżającą aktora jest piosenkarka Sia, która nazwała go patologicznym kłamcą.

Aktor w swoim oświadczeniu stwierdził, że nie wszystkie zarzuty są prawdziwe, aczkolwiek nie ma zamiaru odbierać prawa byłym partnerkom do krytykowania jego osoby oraz doświadczeń z nim związanych.

Co ciekawe nazwisko aktora zostało usunięte z materiałów promocyjnych, jednak platforma nie zmieniła jeszcze zwiastuna, w którym aktor się pojawia (i raczej do tego nie dojdzie). Zresztą według źródeł portalu IndieWire, Shia LaBeouf nie był w planach Netflixa, jeśli chodzi o kampanię oscarową. Zamiast tego platforma woli skupić się na promowaniu filmu w innych kategoriach – w tym dla najlepszego filmu, reżysera, aktorki, aktora drugoplanowego i aktorki drugoplanowej.

Premiera filmu na Netflix już 7 stycznia 2021 roku.

Źrodło: IndieWire