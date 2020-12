Nowy sezon ''Cobra Kai'' pojawi się na Netflixie tydzień wcześniej 0

Netflix zmienia datę premiery trzeciego sezonu serialu Cobra Kai. Nie jest to jednak zmiana niekorzystna, wręcz przeciwnie. Serial zadebiutuje o tydzień wcześniej, niż pierwotnie podawano.

W sieci pojawiło się krótkie wideo ukazujące nową datę premiery. Trzeci sezon zamiast 8 stycznia 2021 roku, na platformie Netflix pojawi się już w Nowy Rok, tj. 1 stycznia. Cieszycie się?

Akcja Cobra Kai rozgrywa się na trzydzieści lat później, po wydarzeniach ukazanych w serii filmów Karate Kid. Johnny Lawrence, który po dawnym przegranym pojedynku w turnieju karate załamał się i życie straciło dla niego sens, postanawia odbić się od dna i wskrzesza swoją szkołę karate. Decyzja ta wznawia jego rywalizację z Danielem LaRusso. W głównych rolach ponownie Ralph Macchio i William Zabka.

Latem tego roku Netflix przejął prawa do serialu od Youtube, który to anulował tą produkcję po zmianie swojej polityki. Dwa pierwsze sezony szybko pojawiły się w ofercie platformy. Trzeci trafi na nią już za parę dni. W zamówieniu jest także sezon czwarty, który to jako pierwszy w całości zostanie wyprodukowany przez platformę Netflix.

