Warner Bros. Pictures daje zielone światło - powstanie "Wonder Woman 3"

Po premierze filmu Wonder Woman 1984 na platformie streamingowej HBO Max, Warner Bros. Pictures ogłosił realizację kolejnej odsłony przygód amazońskiej superbohaterki.

Powstanie widowisko "Wonder Woman 3". Scenariusz do filmu napisze Patty Jenkins, która jednocześnie będzie reżyserką. Oczywiście nie jest to dla niej pierwszyzna, ponieważ to właśnie ona stała za kamerą dwóch pierwszych części widowiskowej serii od DC. W roli głównej powróci rzecz jasna Gal Gadot. Decyzja została ogłoszona przez Toby’ego Emmericha, prezesa Warner Bros. Pictures Group.

Oczywiście nie powinno być to zaskoczenie, ponieważ z pierwszych informacji, które zostały opublikowane wynika, że Wonder Woman 1984 to ogromny sukces Warner Bros. Pictures oraz platformy streamingowej HBO Max. W Polsce superprodukcji oficjalnie zawita do kin w styczniu przyszłego roku – dokładna data została ustalona na piątek, 22 stycznia.

Wonder Woman przenosi się w czasie do lat 80. XX wieku. W swojej następnej wielkoekranowej przygodzie stawia czoło dwojgu zupełnie nowym przeciwnikom: Maxowi Lordowi i The Cheetah.

