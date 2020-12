Wynik finansowy "Wonder Woman 1984" sporym sukcesem w czasach pandemii 0

Tak jak zapowiadano film Wonder Woman 1984 nie tylko zadebiutował w ofercie HBO Max, ale również w amerykańskich kinach. Widowisko obejrzeć mogli także widzowie poza granicami Stanów Zjednoczonych. Wyniki finansowe produkcji, jak na czasy, w których przyszło nam żyć, są całkiem niezłe.

Wonder Woman 1984 zaliczyło najlepsze otwarcie w czasach pandemicznych. Produkcja zarobiła niespełna 17 mln dolarów, co zdecydowanie przewyższa wyniki innych głośnych premier, które miały okazję zawitać na wielki ekran w ciągu ostatnich miesięcy. Jeśli dodamy do tego również wyniki spoza amerykańskich kin, wówczas na koncie filmu reżyserowanego przez Patty Jenkins znajdziemy 85 mln dolarów. Dodajmy tylko, że budżet widowiska od DC wyniósł 200 mln dolarów.

Na pewno ewentualny wynik finansowy Wonder Woman 1984 zostanie podbity przez premierę filmu na platformie streamingowej HBO Max. W ciągu premierowej doby na seans zdecydowała się połowa wszystkich subskrybentów HBO Max (z grudniowych danych wynika, że jest to 12,6 mln aktywowanych subskrypcji). Przełożyło się to na rekordową oglądalność. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie będzie to wyglądało pod względem finansowym. Na razie nie znamy żadnych liczb z tym związanych.

Podobno Warner Bros. Pictures jest zadowolone z wyników osiąganych przez Wonder Woman 1984. Przypomnijmy, że produkcja trafi do jeszcze wielu krajów na świecie, w tym Polski. Kinowa premiera w drugiej połowie stycznia.

Źrodło: Deadline