Twórcą serialu jest Jeb Stuart, jednak w tworzenie "Vikings: Valhalla" zaangażowany był również kreator pierwowzoru, czyli Michael Hirst. Akcja nowej historii będzie rozgrywała się 100 lat po wydarzeniach, które mogliśmy oglądać w kilku sezonach Wikingów. Tym samym główni bohaterowie, którzy przez lata zdobyli rzeszę fanów, będą tylko legendą i wspomnieniem dla nowego pokolenia skandynawskich wojowników.

To co robi Jeb Stuart to zwracanie uwagi na całą mitologię "Wikingów". Ilekroć jego bohaterowie spotykają się w wielkiej sali w Kattegat, rozmawiają o wielkich epokach, o tych, którzy siedzieli w tej samej sali, przy tym samym stole, a byli to chociażby Ragnar Lothbrok, Lagertha, Björn Żelaznoboki czy Ivar bez Kości. Są teraz mitycznymi postaciami w serialu "Vikings: Valhalla". To naprawdę świetne połączenie. Dodaje czegoś nowego. Nie musisz jednak wiedzieć kim jest Ragnar, aby oglądać ten serial. Jednak w pewnym sensie go to wzbogaca i mamy nadzieję, że dzięki temu ludzie powrócą do poprzedniej serii, aby dowiedzieć się kim są ludzie, o których ciągle mówią.

powiedział Michael Hirst