Sylwester online z kinem Muranów! 0

Szukacie atrakcyjnego scenariusza na sylwestrowy wieczór? A może planowaliście w tym roku spędzić ten dzień w Muranowie? Zgodnie z długą tradycją kina, tym razem również przygotowali dla nas wyjątkową propozycję! Z wiadomych przyczyn nie mogą

zaprosić Widzów w swoje cudowne, nieskromne filmowo progi, dlatego możemy doświadczy Sylwestra online – Muranów odwiedzi nas w domach i pokaże dwa atrakcyjne tytuły:

18:00 Szarlatan, reż. Agnieszka Holland – PREMIERA ONLINE

20:00 Arab Blues, reż. Manele Labidi

Obejrzyjcie najnowsze filmy w gronie najbliższych we własnym domu i przeżyjcie z Gutek Film filmowe emocje. Biorąc udział w wydarzeniu, wspieracie też wyjątkowe kino w tym trudnym czasie. Miejmy nadzieję, że to pierwszy i ostatni taki sylwester oraz, że następne spotkanie będzie już bliżej ekranu kinowego.

Informacje techniczne:

- sprzedaż biletów na seanse trwa do 17:59 (Szarlatan) i 19:59 (Arab Blues)

- po zakupie biletu każdy z Widzów otrzyma dane dostępowe do filmów oraz dalsze szczegółowe instrukcje

- dostęp online do filmów jest ograniczony czasowo. Szarlatan będzie dostępny przez 4 godziny (do 22:00), a Arab Blues przez 24 godziny (do 20:00 1.01 2021). Zakup biletów będzie jednak możliwy wyłącznie do godziny startu seansu.

A dostęp do tego jest szalenie prosty, zapraszamy tutaj.