"W odwecie” w reżyserii Andersa Thomasa Jensena otworzy MFF w Rotterdamie! 0

W odwecie w reżyserii Andersa Thomasa Jensena (Jabłka Adama) otworzy MFF w Rotterdamie. Best Film jest polskim dystrybutorem filmu. Planowana premiera wiosną 2021.

Markus (Mads Mikkelsen) wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu… kiedy do jego drzwi puka Otto – ocalały z wypadku matematyk, dziwak. Otto z dwójką ekscentrycznych przyjaciół przekonują Markusa, że katastrofa pociągu była starannie zaplanowanym zamachem. Kiedy udaje im się zebrać dowody, pozostaje tylko jedno: odwet! Połączeni wspólnm celem nie cofną się przed niczym, nawet jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jest prawdą, a tym, co stanowi tylko pasujący element układanki.

Nowy film zdobywcy Oscara Andersa Thomasa Jensena, reżysera wielokrotnie nagradzanych przez publiczność Jabłek Adama, to trzymające w napięciu skandynawskie kino sensacyjne, w którym nie brak ciętego humoru i w którym nic nie dzieje się przypadkiem.

Międzynarodowy Festiwal w Rottedamie odbędzie się po raz 50., w formule hybrydowej, w dwóch terminach: 1-7 lutego 2021 oraz 2-6 czerwca 2021. W lutym przewidziano głównie seanse online, zaś na czerwiec pozostawiono pokazy stacjonarne. W konkursie filmów pełnometrażowych o Tiger Award oraz dwie Nagrody Specjalne powalczy 16 filmów. Laureatów wybierze Jury pod przewodnictwem Lemohanga Jeremiaha Mosese’a.