Michael B. Jordan wyreżyseruje film "Creed 3" 0

Kilka miesięcy temu pojawiła się plotka, jakoby Michael B. Jordan rozmawiał z hollywoodzkimi producentami w sprawie wyreżyserowanie trzeciej części ringowych przygód Creeda. Poznaliśmy oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Informację o angażu aktora na stanowisku reżysera potwierdziła jego koleżanka z planu, czyli Tessa Thompson. Odtwórczyni głównej kobiecej roli w filmach o Creedzie wyjawiła tę nowinę podczas wywiadu z Joshem Horowitzem z MTV News.

Potwierdzenie tych spekulacji nie powinno być jednak dla nikogo zaskoczeniem. Swego czasu producent Irwin Winkler mówił, że miał okazję dyskutować z Jordanem na ten temat i obiecał mu, że dostanie on szansę wyreżyserowania filmu "Creed 3". Warto odnotować, że dla aktora będzie to debiut reżyserski. Trzeba przyznać, ze rzucono go na naprawdę głęboką wodę. Scenariusz przygotuje Zach Baylin.

Co sądzicie o tym angażu? Czy Michael B. Jordan da radę jako reżyser?

Źrodło: MTV News