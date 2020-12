''Superman & Lois'' na pierwszym zwiastunie od The CW 0

Na niecałe dwa miesiące przed planowaną premierą serialu Superman & Lois, stacja The CW wypuściła pierwszą zapowiedź. Jest ona dość krótka, trwa zaledwie minutę, ale zrobiona została w ciekawy i nietypowy sposób. Znajdziecie ją w dalszej części artykułu.

fot. materiały prasowe

Superman & Lois to kolejny serial, który należeć będzie do Arrowverse. W tytułowych bohaterów wcielają się Tyler Hoechlin i Elizabeth Tulloch. Poznamy dalsze losy tych postaci, którzy teraz będą musieli mierzyć się nie tylko ze złem, ale i z nowym doświadczeniem jakim jest posiadanie rodziny. Stres i presja jaką na rodziców wywiera obecne społeczeństwo jest dla nich naprawdę poważnym wyzwaniem.

Poniższy zwiastun ukazuje nam po raz pierwszy dwóch synów Supermnana i Lois Lane – Jonathana (w tej roli Jordan Elsass) i Jordana (Alexander Garfin). Superman po powrocie do Smallville ponownie spotka swoją dawną miłość Lanę Lang (Emmanuelle Chriqui), z którą teraz łączy go przyjaźń. Poszukiwany jest on także przez ojca Lois, generała Samuela Lane’a, który potrzebuje go do walki z pewnym złoczyńcą. Idylliczne życie rodziny zachwiane zostanie także wraz z poznaniem pewnego tajemniczego nieznajomego. Superman będzie musiał mocno się starać, aby utrzymać swoją rodzinę w bezpieczeństwie.

Premiera serialu zaplanowana jest na 23 lutego 2021 roku. Do tego czasu z pewnością doczekamy się jeszcze pełnoprawnej zapowiedzi.

