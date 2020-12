Kontynuacja animacji ''Dzieciak rządzi'' z nową, późniejszą o pół roku, datą premiery 0

Oczekiwana kontynuacja udanej animacji Dzieciak rządzi od Universal Pictures i DreamWorks Animation zostaje przesunięta aż na koniec lata. W harmonogramie premier produkcja ta zastępuje animację The Bad Guys, która przechodzi do 2022 roku.

Sequel zatytułowany Rodzinka rządzi pierwotnie na ekranach kin zadebiutować miał 26 marca 2021 roku. Teraz jednak poczekać będziemy musieli na niego aż do 17 września 2021 roku.

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się mały braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.

Kontynuacja ukaże nam dalsze losy Tima (James Marsden), który jest teraz przykładnym mężem i ojcem. Tim mieszka na przedmieściach wraz ze swoją wspaniałą żoną Carol (Eva Longoria), wysoce inteligentną 7-letnią córką Tabithą (Ariana Greenblatt) i noworodkiem Tiną (Amy Sedaris). Pewnego dnia okazuje się, że Tina jest ściśle tajną agentką BabyCorp i ma ona za zadanie odkryć mroczny sekret szkoły, do której uczęszcza Tabitha. Musi także zdemaskować jej założyciela dr. Armstronga (Jeff Goldblum). To ponownie zjednoczy braci Templeton, którzy na nowo będą musieli poznać siłę rodziny i odkryć to co tak naprawdę w życiu ma znaczenie.

Za reżyserię sequela odpowiada Tom McGrath, który pracował na podstawie scenariusza Michaela McCullersa. Postacie stworzyła Marla Frazee.

Źrodło: ComingSoon