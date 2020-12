Joseph Gordon-Levitt spotkał się z przedstawicielami Marvel Studios 0

Marvel Studios ma zaplanowane wiele produkcji kinowych oraz seriali, które trafią bezpośrednio do oferty platformy streamingowe Disney+. W Marvel Cinematic Universe pojawi się wiele nowych bohaterów, a więc potrzebne będą nowe gwiazdy.

Z najnowszych informacji wynika, że jedną z takich gwiazd mógłby być Joseph Gordon-Levitt, który przed laty wystąpił w komiksowym widowisku konkurencji, czyli Mroczny Rycerz powstaje. Teraz aktor miał spotkać się z przedstawicielami Marvel Studios w celu rozmowy na temat ewentualnego angażu.

Na razie nie ma dalszych szczegółów dotyczących tego spotkania. Równie dobrze mogło to być zwykłe wyjście na kawę i zobaczenie się ze znajomymi twarzami przed świętami. Nie jest jednak tajemnicą, że Joseph Gordon-Levitt od dawna znajduje się na radarze Marvela. Był jednym z aktorów na krótkiej liście wytwórni do zagrania Star-Lorda w Strażnikach Galaktyki. Następnie rozważano go do roli w Ant-Manie. Może być tak, że wreszcie znaleziono dla niego odpowiedniego herosa z kart komiksów, którego mógłby zagrać.

Warto również odnotować, że Joseph Gordon-Levitt jest scenarzystą i reżyserem. Może, więc Marvel Studios i hollywoodzki gwiazdor pójdą w tę stronę? Jak sądzicie? W jakiej roli widzielibyście tego aktora w MCU?

Źrodło: The DisInsider