"Miłość, seks & pandemia" - to się dzieje naprawdę, zobaczcie zwiastun filmu Patryka Vegi

Patryk Vega na swoim oficjalnym kanale na YouTube umieścił zwiastun nowego filmu. W jego oświadczeniu czytamy:

To był dla nas wszystkich szczególny rok. Nasze życie wywróciło się do góry nogami. Pandemia zmusiła nas do refleksji i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Samotność w czasie pandemii, wyzuty z emocji seks i coraz większa trudność w zbudowaniu z drugim człowiekiem relacji opartej na miłości. O tym opowiada mój nowy film.