Wieści o planowanej piątej części kultowej serii Zabójcza broń pojawiły się już jakiś czas temu, jednak dopiero rok temu zostały one potwierdzone. Nie było jednak do końca wiadomo czy za jej reżyserię ponownie odpowie Richard Donner , twórca wszystkich dotychczasowych czterech części. Teraz jednak są już oficjalne informacje w tej sprawie.

Sam Donner w jednym z ostatnich wywiadów potwierdził, iż pomimo swojego sędziwego wieku i braku angażu od kilku dobrych lat w większe produkcje, temu projektowi nie odmówi i stanie za kamerą Zabójczej broni 5.