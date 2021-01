Co przekonało aktora Mario Lopeza do powrotu do roli Slatera? 0

Platforma Peacock zrealizowała reboot młodzieżowego serialu Byle do dzwonka emitowanego na przełomie lat 80 i 90. Do swoich ról powróciła znaczna część obsady, m.in. Mario Lopez, który wciela się w rolę Slatera.

Aktor ten w jednym z ostatnich wywiadów zdradził co przekonało go do powrotu do tej roli. Mianowicie jest to sukces serialu Cobra Kai, który opowiada o dalszym ciągu historii ukazanej w filmie Karate Kid. Produkcja ta doczekała się już trzech sezonów i każdy z nich stał się hitem.

To był taki sprytny sposób, na to, aby połączyć nostalgię z zaktualizowaną wersją. Więc powiedziałem sobie, jeśli również możemy to zrobić to czemu nie, wchodzę w to. powiedział Lopez

Byle do dzwonka emitowany był w latach 1989-1993. Był to jeden z najpopularniejszych amerykańskich seriali dla młodzieży w tamtych czasach. Opowiadał on o perypetiach grupki przyjaciół uczęszczających do Bayside High School w Kalifornii.

W reboocie Zack Morris jako gubernator decyduje o zamknięciu kilku nierentownych szkół w Kalifornii co nie podoba się mieszkańcom. Aby udobruchać nastroje społeczne proponuje wysłać poszkodowanych uczniów do jednej z najlepszych szkół w stanie – do Bayside High. Napływ nowych uczniów początkowo jest szokiem dla uczęszczających do ekskluzywnego college’u, z czasem jednak nowi dają im bardzo potrzebną naukę rzeczywistości, co jak można się domyśleć, skutkuje wieloma zabawnymi sytuacjami.

Reboot zadebiutował pod koniec listopada 2020 roku i do tej pory uzyskał świetne recenzje. Ma aż 76% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes, a widzowie są zachwyceni udanym powrotem do swoich dawnych bohaterów.

