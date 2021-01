Zobaczcie artefakty na zdjęciach z planu ''Uncharted'' 0

Studio Sony odpowiedzialne za realizację adaptacji jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat 'Uncharted' opublikowało w mediach społecznościowych nowe materiały promujące film. Są to zdjęcia artefaktów, które prawdopodobnie odegrają w produkcji istotną rolę.

W głównej roli zobaczymy Toma Hollanda, aktora który już wielokrotnie w filmach Marvela wcielił się w Człowieka Pająka.

Poniżej wspomniane zdjęcia z planu. Widzimy tajemnicze krzyże będące prawdopodobnie kluczem, co sugeruje drugie zdjęcie. Jest także posąg, któremu ewidentnie brakuje czegoś w dłoni oraz tajemnicza mapa. Trzeba przyznać, że tymi zdjęciami Sony rozpaliło naszą wyobraźnie, czyż nie?









Uncharted ma być widowiskową opowieścią o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake’a. Tylko jego sprawność, intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota – El Dorado. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake’a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu El Dorado towarzyszyć mu będzie zaufany przyjaciel Victor Sullivan oraz przebojowa dziennikarka Elena Fisher.

Filmowa historia osadzona będzie na kilka lat przed wydarzeniami z pierwszej gry. Drake wyruszy na swoją pierwszą przygodę jako dwudziestoletni chłopak.

W obsadzie aktorskiej znajdują się także Mark Wahlberg jako Victor Sullivan, Antonio Banderas, Sophia Ali i Tati Gabrielle. Reżyserem został Ruben Fleischer.

Premiera widowiska zaplanowana jest na 16 lipca 2021 roku.

Źrodło: Twitter